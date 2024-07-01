Вечером в воскресенье, 30 июня, в Москве возле гостиницы Four Seasons собрались фанаты прилетевшего накануне в столицу американского рэпера Канье Уэста. Музыкант, как выяснили фанаты, остановился именно в этом отеле. У дверей стояли несколько десятков человек, преимущественно молодёжь.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Михаил Терещенко/ТАСС

Продюсер Яна Рудковская 30 июня сообщила, что Уэст приехал в Москву. Она уточнила, что рэпер остановился в самом центре Москвы и намекнула на возможность выступления рэпера в «Лужниках».

Михаил Терещенко/ТАСС

Кирилл Зыков/РИА Новости

Позднее представители стадиона «Лужники» опровергли сообщения о возможности проведения концерта. Однако на одной из интернет-площадок для размещения объявлений появилось предложение о продаже билетов на якобы планируемый концерт рэпера в столице. В объявлении говорилось, что концерт якобы пройдёт 5 июля в «Лужниках», а стоимость билета составляла 1800 рублей.

Михаил Терещенко/ТАСС

Кирилл Зыков/РИА Новости

Михаил Терещенко/ТАСС

Также стало известно, что Уэст 30 июня посетил один из московских ресторанов, где попробовал пельмени, оливье, блины и три вида икры, а стол для певца и его гостей был накрыт на 15 персон.