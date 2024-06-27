Вечером в среду, 26 июня, военные Боливии попытались захватить здание Дворца правительства в Ла-Пасе. При этом экс-командующий национальной армии генерал Хуан Хосе Суньига выступил с требованием «вернуть» Боливию.

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Позднее в этот же день президент Боливии Луис Арсе назвал штурм президентского дворца военными попыткой государственного переворота. Он также призвал жителей страны поддержать демократические принципы и выступить против госпереворота.

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TASS /Xinhua/ABACA Президент Боливии Луис Арсе во время обращения к своим сторонникам

TASS /EPA Президент Боливии Луис Арсе (в центре)

Правоохранители Боливии позднее арестовали Хуана Хосе Суньигу, который возглавил выступление военных. Генпрокуратура республики выдала ордер на арест генерала, обвинив его в терроризме и вооруженном бунте.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утром 27 июня осудил попытку государственного переворота в Боливии. Он также выразил солидарность с правительством и народом страны.

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AP/TASS Экс-командующий армии Боливии Хуан Хосе Суньига после ареста за участие в попытке военного переворота

AP/TASS Бывший командующий ВМС Боливии, вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор

TASS /PA/Luis Gandarillas

TASS /dpa/picture-alliance

AP/TASS

TASS /EPA

Россия решительно осуждает попытку государственного переворота, которая произошла 26 июня в Боливии. Об этом говорится в опубликованном 27 июня заявлении Министерства иностранных дел.

Отмечается, что Россия выражает полную поддержку правительству президента Боливии Луиса Арсе и считает недопустимым выход ситуации в стране за рамки конституционного поля, а политическое урегулирование всех внутренних политических разногласий — единственным способом их разрешения.