На танках к зданию правительства. В Боливии совершена попытка госпереворота
Вечером в среду, 26 июня, военные Боливии попытались захватить здание Дворца правительства в Ла-Пасе. При этом экс-командующий национальной армии генерал Хуан Хосе Суньига выступил с требованием «вернуть» Боливию.
Позднее в этот же день президент Боливии Луис Арсе назвал штурм президентского дворца военными попыткой государственного переворота. Он также призвал жителей страны поддержать демократические принципы и выступить против госпереворота.
Правоохранители Боливии позднее арестовали Хуана Хосе Суньигу, который возглавил выступление военных. Генпрокуратура республики выдала ордер на арест генерала, обвинив его в терроризме и вооруженном бунте.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утром 27 июня осудил попытку государственного переворота в Боливии. Он также выразил солидарность с правительством и народом страны.
Россия решительно осуждает попытку государственного переворота, которая произошла 26 июня в Боливии. Об этом говорится в опубликованном 27 июня заявлении Министерства иностранных дел.
Отмечается, что Россия выражает полную поддержку правительству президента Боливии Луиса Арсе и считает недопустимым выход ситуации в стране за рамки конституционного поля, а политическое урегулирование всех внутренних политических разногласий — единственным способом их разрешения.