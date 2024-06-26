Уже на свободе. Джулиан Ассанж прилетел в Австралию после суда
В среду, 26 июня, самолёт с освобождённым из британской тюрьмы журналистом и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем благополучно сел в Австралии, в аэропорту столицы страны Канберры.
WikiLeaks 25 июня сообщил, что Ассанж вышел на свободу. Это произошло после того, как суд Лондона 24 июня принял решение отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день.
На следующий день самолёт с Ассанжем вылетел на остров Сайпан. Он прослезился после освобождения в зале суда на американском острове. Судья Рамона Манглона после оглашения вердикта поздравила Ассанжа с грядущим днём рождения и выразила надежду, что Ассанж начнёт новую жизнь позитивно.
Отмечалось, что Ассанж заключил с американским минюстом сделку. Согласно ей, основатель WikiLeaks признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации. США обвиняли Ассанжа в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов.
Ему предъявили 18 обвинений, в рамках которых совокупное наказание достигает 175 лет тюрьмы
26 июня газета The Guardian сообщила, что Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в рамках сделки по освобождению.
Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» (RSF) назвала решение Верховного суда Лондона освободить Ассанжа из тюрьмы победой для журналистики и свободы СМИ.