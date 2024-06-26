В среду, 26 июня, самолёт с освобождённым из британской тюрьмы журналистом и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем благополучно сел в Австралии, в аэропорту столицы страны Канберры.

AP/TASS

WikiLeaks 25 июня сообщил, что Ассанж вышел на свободу. Это произошло после того, как суд Лондона 24 июня принял решение отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день.

AP/TASS

На следующий день самолёт с Ассанжем вылетел на остров Сайпан. Он прослезился после освобождения в зале суда на американском острове. Судья Рамона Манглона после оглашения вердикта поздравила Ассанжа с грядущим днём рождения и выразила надежду, что Ассанж начнёт новую жизнь позитивно.

AP/TASS

AP/TASS Джулиан Ассанж и его супруга Стелла

TASS /EPA/LUKAS COCH Джулиан Ассанж и его супруга Стелла во время встречи в аэропорту Канберры

AP/TASS Ассанж вернулся на родину в Австралию

AP/TASS

TASS / EPA/SAMANTHA SALAMONДжулиан Ассанж покидает окружной суд Джулиан Ассанж покидает окружной суд на острове Сайпан

AP/TASS Ассанж вернулся на родину в Австралию

Отмечалось, что Ассанж заключил с американским минюстом сделку. Согласно ей, основатель WikiLeaks признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации. США обвиняли Ассанжа в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов.

Ему предъявили 18 обвинений, в рамках которых совокупное наказание достигает 175 лет тюрьмы

26 июня газета The Guardian сообщила, что Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в рамках сделки по освобождению.

Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» (RSF) назвала решение Верховного суда Лондона освободить Ассанжа из тюрьмы победой для журналистики и свободы СМИ.