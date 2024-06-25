В воскресенье, 23 июня, в Казани прошла церемония закрытия Спортивных Игр стран БРИКС. Её совместили с национальным праздником татар Сабантуем.

Егор Алеев/ТАСС

Александр Кряжев/РИА Новости

Егор Алеев/ТАСС Мэр Анкары Мансур Яваш, мэр Казани Ильсур Метшин и глава Татарстана Рустам Минниханов (слева направо)

Спортсменов угощали блюдами местной кухни, выдавали тюбетейки и предлагали поучаствовать в народной забаве — сидя на бревне, сбить соперника мешком.

Максим Богодвид/РИА Новости

Максим Богодвид/РИА Новости

Максим Богодвид/РИА Новости

По итогам Игр БРИКС российские спортсмены завоевали 266 золотых медалей. В общекомандном зачёте сборная России заняла первое место. мероприятия. Вторая строчка — у Белоруссии, третья — у Китая. На четвёртом и пятом местах соответственно расположились сборные Узбекистана и Бразилии.

Александр Кряжев/РИА Новости

Максим Богодвид/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня. На соревнованиях, большая часть которых прошла в Казани, были представлены 27 видов спорта, многие из которых также являются олимпийскими дисциплинами. В Играх приняли участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего было разыграно 387 комплектов медалей.