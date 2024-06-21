В результате обрушившегося на Москву 20 июня урагана «Эдгар» погибли два человека, 35 пострадали. Об этом сообщили экстренные службы российской столицы. Отмечается, что среди пострадавших шесть детей.

Михаил Терещенко/ТАСС

Днём в четверг ураган обрушился на Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи.

Департамент транспорта Москвы информировал, что на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. В результате лёгкие травмы получили два пассажира.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Михаил Терещенко/ТАСС

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что во время урагана в Москве упали более 700 деревьев, повреждения получили свыше 300 автомобилей. Городские службы продолжают ликвидировать последствия ливня и урагана.

Также Бирюков отметил, что основной объём осадков оперативно приняла водосточная сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Специалистам удалось не допустить подтоплений городских территорий.