Одежда не для всех. В Париже проходит Неделя мужской моды
20 июня 2024
В столице Франции продолжается Неделя мужской моды. Началась она 18 и продлится до 23 июня 2024 года. Среди участников — Louis Vuitton, Dior, Rick Owens, Loewe и другие модные дома.
TASS/Vianney Le Caer/Invision/AP
Показ коллекции Bianca Undercover
В первый день в японском саду штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже прошло дефиле под девизом «Мир принадлежит вам». В сценографии и образах было много отсылок к Олимпиаде, которая стартуют в столице Франции 26 июля.
Global Look Press/Ik Aldama, АСС/EPA/ANDRE PAIN
Дизайнер и музыкант Фаррелл Уильямс Louis Vuitton
TASS/ EPA/ANDRE PAIN
Показ коллекции Walter Van Beirendonck
TASS /EPA/CHRISTOPHE PETIT
Показ коллекции Joeone
Global Look Press/Ik Aldama, АСС/EPA/ANDRE PAIN
Коллекция Louis Vuitton
TASS/EPA/ANDRE PAIN
Коллекция Louis Vuitton
TASS /EPA/CHRISTOPHE PET
Bianca Saunders
TASS/ EPA/ANDRE PAIN
Показ коллекции Walter Van Beirendonck
TASS /EPA/CHRISTOPHE PETIT
Показ коллекции Joeone
TASS/ EPA/MOHAMMED BADRA
Показ коллекции Issey Miyake
TASS/EPA/ANDRE PAIN
Коллекция Louis Vuitton
Звездными гостями показов стали колумбийский певец Малума, американская певица и актриса Сабрина Карпентер, французский актёр Омар Си, а также актёры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер.