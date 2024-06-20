В столице Франции продолжается Неделя мужской моды. Началась она 18 и продлится до 23 июня 2024 года. Среди участников — Louis Vuitton, Dior, Rick Owens, Loewe и другие модные дома.

TASS/Vianney Le Caer/Invision/AP Показ коллекции Bianca Undercover

В первый день в японском саду штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже прошло дефиле под девизом «Мир принадлежит вам». В сценографии и образах было много отсылок к Олимпиаде, которая стартуют в столице Франции 26 июля.

Global Look Press/Ik Aldama, АСС/EPA/ANDRE PAIN Дизайнер и музыкант Фаррелл Уильямс Louis Vuitton

TASS/ EPA/ANDRE PAIN Показ коллекции Walter Van Beirendonck

TASS /EPA/CHRISTOPHE PETIT Показ коллекции Joeone

Global Look Press/Ik Aldama, АСС/EPA/ANDRE PAIN Коллекция Louis Vuitton

TASS/EPA/ANDRE PAIN Коллекция Louis Vuitton

TASS /EPA/CHRISTOPHE PET Bianca Saunders

TASS/ EPA/ANDRE PAIN Показ коллекции Walter Van Beirendonck

TASS /EPA/CHRISTOPHE PETIT Показ коллекции Joeone

TASS/ EPA/MOHAMMED BADRA Показ коллекции Issey Miyake

TASS/EPA/ANDRE PAIN Коллекция Louis Vuitton

Звездными гостями показов стали колумбийский певец Малума, американская певица и актриса Сабрина Карпентер, французский актёр Омар Си, а также актёры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер.