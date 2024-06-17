В понедельник, 17 июня, в столице Франции открылась Eurosatory — одна из крупнейших выставок оборонной промышленности в Европе. Мероприятие продлится до 21 июня.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

В работе выставки примут участие более 2 тысяч компаний. При этом окружной суд Франции обязал организаторов запретить участвовать израильским компаниям и гражданам Израиля. Причина — недавняя бомбардировка израильской армией лагеря иммигрантов в Рафахе.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Ожидалось, что на мероприятие прибудут более 70 промышленных компаний из Израиля.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Выставка Eurosatory, посвящённая наземной и противовоздушной обороне, проводится каждые два года в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени в выставочном центре Paris Nord Villepinte.