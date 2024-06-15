На Троекуровском кладбище в Москве 15 июня состоялось открытие памятника модельеру Валентину Юдашкину. У могилы кутюрье собрались родные, друзья и многие известные личности.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Скульптуру выполнили в полный рост из бронзы и гранита. У подножия памятника изобразили ткань и ножницы как главные атрибуты профессии Юдашкина.

РИА Новости/Илья Питалев Актриса Людмила Максакова

РИА Новости/Илья Питалев Композитор Игорь Крутой

Автором памятника стал скульптор-монументалист, народный художник России, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук. Он рассказал, что они вместе с Юдашкиным служили в армии в начале 80-х годов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст

Валерий Шарифулин/ТАСС

На церемонии открытия памятника присутствовали дочь кутюрье Галина Юдашкина с детьми и вдова модельера Марина Юдашкина.

Валерий Шарифулин/ТАСС Дочь Валентина Юдашкина Галина

Открытие скульптуры посетил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с семьёй. Представитель Кремля заявил, что люди помнят модельера, гордятся этой памятью и равняются на него.

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Во время выступления на церемонии открытия скульптуры генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что модельер поставил себе памятник при жизни своим творчеством.

Валерий Шарифулин/ТАСС Певец Александр Розенбаум

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС Певица Анита Цой

На открытии монумента присутствовали друзья кутюрье певец Александр Розенбаум и музыкальный продюсер Михаил Турецкий, композитор Игорь Крутой, певица Зара, певица Анита Цой, актриса Людмила Максакова.

Валентина Юдашкина похоронили 6 мая 2023 года. О его смерти стало известно 2 мая. Модельеру было 59 лет. Кутюрье умер после продолжительной болезни, за несколько лет до смерти он перенёс несколько серьёзных операций. У него диагностировали рак правой почки на последней стадии.