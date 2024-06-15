На Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
На Троекуровском кладбище в Москве 15 июня состоялось открытие памятника модельеру Валентину Юдашкину. У могилы кутюрье собрались родные, друзья и многие известные личности.
Скульптуру выполнили в полный рост из бронзы и гранита. У подножия памятника изобразили ткань и ножницы как главные атрибуты профессии Юдашкина.
Автором памятника стал скульптор-монументалист, народный художник России, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук. Он рассказал, что они вместе с Юдашкиным служили в армии в начале 80-х годов.
На церемонии открытия памятника присутствовали дочь кутюрье Галина Юдашкина с детьми и вдова модельера Марина Юдашкина.
Открытие скульптуры посетил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с семьёй. Представитель Кремля заявил, что люди помнят модельера, гордятся этой памятью и равняются на него.
Во время выступления на церемонии открытия скульптуры генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что модельер поставил себе памятник при жизни своим творчеством.
На открытии монумента присутствовали друзья кутюрье певец Александр Розенбаум и музыкальный продюсер Михаил Турецкий, композитор Игорь Крутой, певица Зара, певица Анита Цой, актриса Людмила Максакова.
Валентина Юдашкина похоронили 6 мая 2023 года. О его смерти стало известно 2 мая. Модельеру было 59 лет. Кутюрье умер после продолжительной болезни, за несколько лет до смерти он перенёс несколько серьёзных операций. У него диагностировали рак правой почки на последней стадии.