Важный государственный праздник День России отметили в новых регионах страны. Приуроченные к нему праздничные мероприятия проходят во всех 89 регионах, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую область, а также Крым.

Александр Река/ТАСС Флешмоб в преддверии празднования Дня России в Луганске

Активисты общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» по случаю праздника растянули государственный флаг размером 20×30 метров на фасаде Дома молодёжи в административном центре ЛНР. В культурном центре в Луганске состоялся приуроченный ко Дню России творческий вечер.

Александр Река/ТАСС Флешмоб в преддверии празднования Дня России в Луганске

Памятное мероприятие, посвященное Дню России, состоялось в сквере Памяти в Луганске. Цветы к подножию памятника «Они отстояли Родину» возложил глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты, общественники и жители города. Монумент открыли в 2016 году. Он посвящён участникам боевых действий в Донбассе, сражавшимся на стороне ЛНР.

Празднование Дня России в ДНР началось с автопробега. Он стартовал рано утром из Буденновского района Донецка. Более десяти машин с российскими триколорами и флагами республики проехали по улицам трёх городов, через Макеевку до Харцызска. Участники мероприятия приветствовали прохожих громкой патриотической музыкой. Всего в регионе запланировали более 30 мероприятий ко Дню России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование Дня России в Донецке

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование Дня России в Донецке

Так, молодёжь «Народного фронта» присоединилась к автопробегу, а также раздала жителям ленточки-триколоры и воздушные шары. Праздничные мероприятия прошли в Донецке, Мариуполе, Горловке, Ясиноватой, Енакиево, Новоазовске и Докучаевске. В День России перед жителями Мариуполя выступили артисты фронтовой агитбригады.

Алексей Коновалов/ТАСС Празднование Дня России в Геническе Херсонская область

В донецкой школе № 90 состоялось торжественное событие. Юным жителям города вручили паспорта гражданина России. Учащиеся подняли государственный флаг, а также приняли участие в открытии историко-краеведческой музейной комнаты Донецкого края.

Александр Сухов/РИА Новости Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе

Александр Сухов/РИА Новости Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе

В день праздника в Крыму волонтёры раздавали флажки России. Большой государственный флаг активисты молодёжных организаций развернули на горе Климентьева, а на вершине горы Демерджи под Алуштой триколор подняли спасатели МЧС. Вечером главная телевышка Крыма окрасится цветами российского государственного флага. На ней появятся герб, флаг и поздравление: «С Днем России!».

Константин Михальчевский/РИА Новости Флешмоб «Россия — многоликая страна» в Крыму

В Севастополе праздник начался с церемонии возложения цветов к Мемориалу героической обороны города 1941–1942 годов. После этого добровольцы, активисты, молодёжь и курсанты Черноморского высшего военно-морского Ордена красной звезды училища имени П. С. Нахимова развернули флаг размером 20×30 метров на площади перед СевГУ. В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялся концерт «Шедевры русской музыки».

Константин Михальчевский/РИА Новости Флешмоб «Россия — многоликая страна» в Крыму

Алексей Коновалов/ТАСС Празднование Дня России в Геническе Херсонская область

В Симферополе в День России открылась уличная фотовыставка, рассказывающая о главных достижениях Крыма за 10 лет после возвращения в родную гавань. В городе прошла акция «Российский триколор». Участники флешмоба «Россия — многоликая страна» развернули российский триколор на площади перед Симферопольским музыкальным училищем им. П. И. Чайковского размером 8×12 метров.

Сергей Мальгавко/ТАСС Празднование Дня России в Крыму

В Мелитополе развернули 60-метровый флаг России на территории Министерства по молодежной политике Запорожской области. К патриотической акции присоединилось более пятидесяти человек.

Мемориал славы погибшим участникам СВО открыли в селе Михайловка в Херсонской области. Церемония состоялась в День России. В ней приняли участие депутаты областной думы, а также кадеты. К празднику сотрудники государственных и общественных организаций, волонтёры, активисты и жители области развернули триколор в центре Геническа.