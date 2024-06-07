Утром в пятницу, 7 июня, ВСУ ударили по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS. В правительстве ЛНР сообщили, что четыре ракеты удалось сбить, а одна ударила по многоэтажным домам.

Правительство ЛНР

МЧС России

В одной из пятиэтажек обрушился подъезд. По последним данным, погибли четыре человека, 46 пострадали, в том числе ранения получили четверо детей, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

МЧС России

МЧС России

Правительство ЛНР

Сотрудники МЧС России обнаружили под завалами обстрелянного дома восемь человек, семерых удалось спасти, ещё одного пытаются достать. Также сотрудники МЧС эвакуируют жителей дома, им оказывают помощь.

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МЧС России

МЧС России

По словам главы Минобрнауки ЛНР Ивана Кусова, пострадали несколько образовательных учреждений: две школы, три детских сада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета. Пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.