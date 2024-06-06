Днём 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина в маске, одетый во всё черное, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался.

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

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Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват».

Михаил Терещенко/ТАСС

Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Из опубликованных кадров также следует, что преступник преследовал жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

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Подозреваемый в убийстве в Москве задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен, сообщила позднее прокуратура Москвы. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина.

Михаил Терещенко/ТАСС

Прокуратура Москвы Амуниция подозреваемого

Прокуратура Москвы Амуниция подозреваемого

Подозреваемый 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ при задержании, сообщила в свою очередь пресс-служба столичного управления МВД. Помимо самого предполагаемого преступника, при задержании никто не пострадал.

Прокуратура Москвы Кадры из квартиры по месту регистрации подозреваемого

Прокуратура Москвы Кадры из квартиры по месту регистрации подозреваемого

Позже в МВД сообщили, что убийство является заказным.