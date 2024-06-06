Бежал за жертвой и стрелял в гаишников. Кадры с места стрельбы в Москве
Днём 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина в маске, одетый во всё черное, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват».
Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Из опубликованных кадров также следует, что преступник преследовал жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».
Подозреваемый в убийстве в Москве задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен, сообщила позднее прокуратура Москвы. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина.
Подозреваемый 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ при задержании, сообщила в свою очередь пресс-служба столичного управления МВД. Помимо самого предполагаемого преступника, при задержании никто не пострадал.
Позже в МВД сообщили, что убийство является заказным.