В воскресенье, 2 июня, в Сочи прошёл фестиваль «Море лап», в рамках которого состоялся первый парад французских бульдогов. 77 животных в сопровождении хозяев прошли по федеральной территории «Сириус».

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

Организаторы сообщили, что планируют зарегистрировать парад в реестре рекордов России.

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

При этом ключевой задачей было повысить уровень знаний владельцев собак. Французский бульдог — искусственно выведенная порода, им тяжело в жаркую погоду. Поэтому хозяин должен осознанно подходить к выбору породы, понимать механику ухода за домашним любимцем.

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

РИА Новости/ Екатерина Лызлова

Также в рамках «Моря лап» прошли лектории по уходу за собаками, мастер-классы по дрессуре и бесплатные консультации ветеринаров.