Арктика и вальс буксиров. В Санкт-Петербурге начался Фестиваль ледоколов
30 мая 2024
В Санкт-Петербурге 30 мая стартовал десятый, юбилейный Фестиваль ледоколов. Фестиваль посвящён Дню города, он продлится до 2 июня.
Александр Демьянчук/ТАСС
Арктические суда «Капитан Сорокин» и «Мурманск» во время фестиваля ледоколов на Неве
Александр Демьянчук/ТАСС
Мероприятие познакомит всех желающих с историей освоения Арктики. На набережной Лейтенанта Шмидта можно будет своими глазами увидеть арктические суда: действующие ледоколы «Капитан Сорокин», «Мурманск» и «Капитан Косолапов». На них можно будет бесплатно подняться и осмотреть изнутри.
Александр Демьянчук/ТАСС
Арктическое судно «Капитан Косолапов» во время фестиваля ледоколов на Неве
Александр Демьянчук/ТАСС
30 мая ледоколы будет встретил духовой оркестр, исполнивший старинные марши.
Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
В дни фестиваля пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых. 1 июня гости смогут увидеть вальс буксиров, а 2 июня в 18:00 стартует парусная регата.