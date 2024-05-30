В Санкт-Петербурге 30 мая стартовал десятый, юбилейный Фестиваль ледоколов. Фестиваль посвящён Дню города, он продлится до 2 июня.

Александр Демьянчук/ТАСС Арктические суда «Капитан Сорокин» и «Мурманск» во время фестиваля ледоколов на Неве

Александр Демьянчук/ТАСС

Мероприятие познакомит всех желающих с историей освоения Арктики. На набережной Лейтенанта Шмидта можно будет своими глазами увидеть арктические суда: действующие ледоколы «Капитан Сорокин», «Мурманск» и «Капитан Косолапов». На них можно будет бесплатно подняться и осмотреть изнутри.

Александр Демьянчук/ТАСС Арктическое судно «Капитан Косолапов» во время фестиваля ледоколов на Неве

Александр Демьянчук/ТАСС

30 мая ледоколы будет встретил духовой оркестр, исполнивший старинные марши.

Александр Демьянчук/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

В дни фестиваля пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых. 1 июня гости смогут увидеть вальс буксиров, а 2 июня в 18:00 стартует парусная регата.