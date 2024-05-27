Утром в понедельник, 27 мая, ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда в посёлке Нижние Серогозы в Херсонской области.

Александр Полегенько/ТАСС

По предварительной информации, ранения получили пять человек. Четырёх человек госпитализировали, один из них в тяжёлом состоянии.

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Позднее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что удар, предположительно, нанесли из РСЗО HIMARS. При этом прямо напротив Пенсионного фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены.

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая ВСУ направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими лицами, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате пострадали 16 человек. Всего в микроавтобусе находились 17 человек, один из них погиб.