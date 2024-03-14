Материалы с тегом «Владимир Сальдо»
В Новой Каховке пятиэтажка получила повреждения при атаке дрона-камикадзе
Пятиэтажный дом в Новой Каховке Херсонской области получил повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. «В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на...
14 марта 2024
Российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра
Российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области и уничтожили несколько позиций ВСУ у основания Антоновского моста. Об этом 13 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. «Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр»...
новость часа
13 марта 2024
Сальдо сообщил о подрыве российскими войсками буксира ВСУ в Днепре
Российские военные подорвали буксир, который ВСУ вывели в русло Днепра в Херсонской области. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он отметил, что в течение суток 10 марта военнослужащие группировки войск «Днепр» продолжали наносить удары артиллерией и...
11 марта 2024
Сальдо сообщил об обстреле ВСУ морского порта в Скадовске
Украинская армия обстреляла территорию Скадовского морского порта, в результате чего получило повреждения пустующее административное здание. Об этом 8 марта сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. «В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате...
8 марта 2024
Сальдо сообщил, что целью уничтоженного спецназа ВСУ была установка флага
Целью операции ВСУ на Тендровской косе, в результате пресечения которой погибли до 25 военных киевской армии, была установка флага и видеозапись этой процедуры, сообщил 3 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём Telegram-канале губернатор рассказал об обстановке на херсонском...
3 марта 2024
Три человека погибли при атаке украинского дрона в Херсонской области
Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области, сообщил 1 марта губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале. «Сегодня боевики украинских вооружённых формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка...
1 марта 2024
В операции на Тендровской косе ВСУ потеряли около 20 боевиков
Около 20 украинских боевиков были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, одного из них взяли в плен, сообщил 29 февраля губернатор региона Владимир Сальдо. «Потери вооружённых формирований киевского режима в этой провалившейся операции — около 20 боевиков», —...
29 февраля 2024
Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал
Попытки киевских боевиков закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди военных. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы российского региона, любая попытка продвижения ВСУ на левый берег реки...
29 февраля 2024
Сальдо проголосует на выборах президента РФ в Геническе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосует на выборах президента России в Геническе. Об этом 28 февраля он сообщил в своём Telegram-канале. «Поскольку у меня постоянная регистрация места жительства в Херсоне, воспользовался системой «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на...
28 февраля 2024
Сальдо предложил провести судебный процесс над Зеленским
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен понести наказание за убийства херсонцев, а также разрушение материального достояния региона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «С Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем...
28 февраля 2024
Сальдо назвал иллюзией «перемоги» план Украины по захвату Крыма
Планы Украины по захвату Крымского полуострова являются не чем иным, как иллюзией «перемоги» (с украинского — победы), заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости» 27 февраля. «Там (На Украине. — Прим. ред.) пытаются поддерживать иллюзию «перемоги»… хотя на самом...
27 февраля 2024
Сальдо назвал ложью «особенное» выступление Зеленского
Обещанное «особенное» выступление главы киевского режима Владимира Зеленского вылилось в очередную ложь, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости» 25 февраля. «Зеленский анонсировал на 25 февраля «нечто особенное», а в итоге всё вылилось в очередную ложь. Это далеко...
новость часа
26 февраля 2024
Власти Херсонской области опровергли слухи о гибели Сальдо
Сообщения о якобы гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо являются ложью, которую распространяет киевский режим, заявила журналистам пресс-секретарь главы региона. Ранее некоторые Telegram-канали распространили информацию о том, что Сальдо якобы погиб. «Губернатор Владимир Сальдо...
новость часа
21 февраля 2024
Губернатор Сальдо опубликовал видео с российским триколором в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором военнослужащие развёртывают российский флаг в селе Крынки, откуда Вооружённые силы России выбили остатки подразделений ВСУ. «Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригад вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают...
21 февраля 2024
Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией» — 727-й день СВО
Наступивший 727-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, назвавшего четыре области Украины «абсолютной Россией», а сам Киев — матерью городов русских. По его словам, которые 20 февраля цитируют «РИА Новости», кроме регионов...
20 февраля 2024
Сальдо раскрыл подробности своего отравления рицином в 2022 году
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 февраля в Telegram-канале рассказал, как полтора года назад его отравили опасным боевым химикатом рицином. По словам главы региона, это сделал человек, которому он доверял. Сальдо рассказал, что отравление произошло в августе 2022 года. Внезапно ему...
20 февраля 2024
Сальдо назвал иудой причастного к его отравлению рицином
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в 2022 году человек из его окружения согласился отравить его за деньги. Об этом он 20 февраля написал на странице в Telegram-канале. «В августе 2022 года меня отравили К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял, за...
20 февраля 2024
Сальдо назвал Харьковскую и Одесскую области «абсолютной Россией»
Четыре области Украины, помимо регионов, уже вошедших в состав Российской Федерации, исторически являются «абсолютной Россией», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с «РИА Новости» 20 февраля. «Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние десять лет, историческими...
20 февраля 2024
Украина отравила рицином херсонского губернатора Сальдо в 2022 году
Украина отравила губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года рицином, сообщил 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе...
19 февраля 2024
Сальдо назвал достаточную ширину демилитаризованной зоны на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 150-200 км. Об этом он завил «РИА Новости». Сальдо прежде всего заметил, что боевые действия должны быть закончены, а украинская военная техника должна...
новость часа
19 февраля 2024