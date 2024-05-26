Очередной сезон открыли байкеры, преодолев 35 км по столичным улицам. Московский мотофестиваль открылся 26 мая на Воробьёвых горах.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Мотоциклисты сделали полный круг по Садовому кольцу и вернулись обратно к Воробьёвым горам. Во главе колонны двигались представители 26 ведущих московских клубов.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Владимир Вяткин/РИА Новости

Согласно традиции, порядок следования в колонне определили жеребьёвкой. Остальные участники выходили на трассу по мере того, как прибывали на площадку.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

В колонне ехали мотоциклы разных лет.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил журналистам, что мотоциклистов в столице примерно 100 тыс., их число с каждым годом растёт. Больше 10 тыс. байкеров пожелали участвовать в мотопробеге.

Владимир Гердо/ТАСС

По словам Ликсутова, ежегодно в Москве снижается количество ДТП с участием мототранспорта. По сравнению с 2010 годом показатель снизился на 22%, а это огромная цифра.

«Но я считаю, что есть ещё заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее», — добавил Ликсутов.

Григорий Сысоев/РИА Новости

В связи с проведением фестиваля на некоторых улицах ввели ограничения. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Владимир Гердо/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года российские мотоциклисты Юрий Волков и Кирилл Дрыгин стали первыми в мире гонщиками на этом виде транспорта, достигшими льдов Северного полюса. Всего в ходе экспедиции Волков и Дрыгин установили три мировых рекорда: также они стали первыми мотоциклистами, проехавшими арктические широты и совершили самый длинный мотопробег по льду.