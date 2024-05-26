В Москве байкеры открыли новый сезон мотофестивалем
Очередной сезон открыли байкеры, преодолев 35 км по столичным улицам. Московский мотофестиваль открылся 26 мая на Воробьёвых горах.
Мотоциклисты сделали полный круг по Садовому кольцу и вернулись обратно к Воробьёвым горам. Во главе колонны двигались представители 26 ведущих московских клубов.
Согласно традиции, порядок следования в колонне определили жеребьёвкой. Остальные участники выходили на трассу по мере того, как прибывали на площадку.
В колонне ехали мотоциклы разных лет.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил журналистам, что мотоциклистов в столице примерно 100 тыс., их число с каждым годом растёт. Больше 10 тыс. байкеров пожелали участвовать в мотопробеге.
По словам Ликсутова, ежегодно в Москве снижается количество ДТП с участием мототранспорта. По сравнению с 2010 годом показатель снизился на 22%, а это огромная цифра.
«Но я считаю, что есть ещё заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее», — добавил Ликсутов.
В связи с проведением фестиваля на некоторых улицах ввели ограничения. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года российские мотоциклисты Юрий Волков и Кирилл Дрыгин стали первыми в мире гонщиками на этом виде транспорта, достигшими льдов Северного полюса. Всего в ходе экспедиции Волков и Дрыгин установили три мировых рекорда: также они стали первыми мотоциклистами, проехавшими арктические широты и совершили самый длинный мотопробег по льду.