Мурманск, 29 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Член мотоклуба «Ночные Волки», заслуженный путешественник России Юрий Волков и член клуба «Русский Мотоциклист» Кирилл Дрыгин стали первыми в мире гонщиками на этом виде транспорта, которые достигли льдов Северного полюса, сообщил телеканал «Россия-1».

Кадр из видео с канала: Смотрим Мотоциклисты из России установили рекорд, достигнув льдов Северного полюса

Историческое достижение было установлено 18 августа. Всего в ходе экспедиции Волков и Дрыгин установили три мировых рекорда: также они стали первыми мотоциклистами, проехавшими арктические широты и, кроме того, совершили самый длинный мотопробег по льду.

Экспедиция, которая проходила при поддержке арктического и антарктического научно-исследовательского института и Росгидромета, стартовала в Мурманске на судне «Академик Трёшников», которое доставило участников до первых льдов. Оттуда Волков и Дрыгин продолжили путь самостоятельно. В ходе путешествия мотоциклисты также посетили дрейфующую российскую станцию «Северный полюс».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 августа, в день государственного флага, на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» в Арктике полярники развернули самый большой триколор площадью 1423 кв. м. Акцию провели в рамках проекта «Все стихии», ранее в ходе данного проекта триколор был развёрнут в Антарктиде, Арктике, на Камчатке и на Кавказе, в Сибири и в Крыму. Российский флаг в рамках этой акции разворачивают не только на земле и на воде, но и в воздухе, и на вулканах.

В апреле 2023 года сообщалось, что мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область, где посетили Николо-Теребенский монастырь, установили камень и высадили деревья в память о погибшем под Авдеевкой соратнике Аркадии Крубаеве. Крубаев пришёл в клуб после 10 лет послушничества в этом монастыре, в зону спецоперации отправился добровольцем, а погиб от рук пленных бойцов ВСУ, которые выстрелили ему в спину.