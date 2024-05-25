«Зенит» завоевал титул чемпиона России по футболу
«Зенит» в 99-й день рождения клуба выиграл шестой подряд чемпионат России
Петербургский «Зенит» в 99-й день рождения клуба занял первое место в чемпионате России по футболу, переиграв в заключительном 30-м туре команду «Ростов» со счётом 2:1. Условием триумфа стал результат другого матча, в котором «Краснодар» переиграл с минимальным счётом московское «Динамо», возглавлявшим таблицу перед решающей развязкой.
Перед началом матчей последнего тура чемпионата на счету «Динамо» было 56 очков, петербургского «Зенита» — 54, «Краснодара» — 53. Все три команды сохраняли шансы на победу в турнире. «Динамо» требовалось не проиграть «Краснодару», краснодарцам — выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» в своём матче не обыграет «Ростов», «Зениту» нужна была победа в своей встрече и поражение «Динамо».
Стартовый состав «Краснодара» в решающем матче выглядел так: Матвей Сафонов, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Александр Черников, Витор Тормена, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Батчи, Виктор Са, Олакунле Олусегун.
«Динамо» вышло на поле в следующем составе: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Луис Чавес.
«Зенит» ранее становился чемпионом России девять раз. Ни «Динамо», ни «Краснодар» этот турнир прежде не выигрывали. Лучшим достижением «Динамо» в российской истории были серебряные медали, завоёванные в 1994 году. Звание чемпиона СССР «Динамо» завоёвывало 11 раз, в последний раз — в 1976 году. В свою очередь «Краснодар» трижды (в 2015, 2019 и 2020 годах) выигрывал бронзовые медали чемпионата России.
Прежде за 21 розыгрыш чемпионата России по футболу золотые медали выиграли шесть команд: московский «Спартак» — в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2017 годах, владикавказская «Алания» — в 1995 году, столичный «Локомотив» — в 2002, 2004 и 2018 годах, московский ЦСКА — в 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 и 2016 годах, «Зенит» — в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах, казанский «Рубин» — в 2008 и 2009 годах.