Петербургский «Зенит» в 99-й день рождения клуба занял первое место в чемпионате России по футболу, переиграв в заключительном 30-м туре команду «Ростов» со счётом 2:1. Условием триумфа стал результат другого матча, в котором «Краснодар» переиграл с минимальным счётом московское «Динамо», возглавлявшим таблицу перед решающей развязкой.

Александр Демьянчук/ТАСС

Алексей Даничев/РИА Новости

Алексей Даничев/РИА Новости

Перед началом матчей последнего тура чемпионата на счету «Динамо» было 56 очков, петербургского «Зенита» — 54, «Краснодара» — 53. Все три команды сохраняли шансы на победу в турнире. «Динамо» требовалось не проиграть «Краснодару», краснодарцам — выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» в своём матче не обыграет «Ростов», «Зениту» нужна была победа в своей встрече и поражение «Динамо».

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Алексей Филиппов/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Стартовый состав «Краснодара» в решающем матче выглядел так: Матвей Сафонов, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Александр Черников, Витор Тормена, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Батчи, Виктор Са, Олакунле Олусегун.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Алексей Филиппов/РИА Новости

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Динамо» вышло на поле в следующем составе: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Луис Чавес.

Алексей Даничев/РИА Новости

Алексей Даничев/РИА Новости

Александр Демьянчук/ТАСС

«Зенит» ранее становился чемпионом России девять раз. Ни «Динамо», ни «Краснодар» этот турнир прежде не выигрывали. Лучшим достижением «Динамо» в российской истории были серебряные медали, завоёванные в 1994 году. Звание чемпиона СССР «Динамо» завоёвывало 11 раз, в последний раз — в 1976 году. В свою очередь «Краснодар» трижды (в 2015, 2019 и 2020 годах) выигрывал бронзовые медали чемпионата России.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК Краснодар Джон Кордоба (справа) радуется забитому мячу

Виталий Тимкив/РИА Новости

Прежде за 21 розыгрыш чемпионата России по футболу золотые медали выиграли шесть команд: московский «Спартак» — в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2017 годах, владикавказская «Алания» — в 1995 году, столичный «Локомотив» — в 2002, 2004 и 2018 годах, московский ЦСКА — в 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 и 2016 годах, «Зенит» — в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах, казанский «Рубин» — в 2008 и 2009 годах.

Александр Демьянчук/ТАСС