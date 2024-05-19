Традиционный полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся в Москве 19 мая в восьмой раз. Это самый крупный синхронный старт России, который объединил 85 городов, 11 часовых поясов и более 160 тыс. любителей спорта.

Максим Блинов/РИА Новости Участники полумарафона России «ЗаБег.РФ» в Москве

Участники забега в Москве стартовали и финишировали на Васильевском спуске.

Им предстояло преодолеть четыре дистанции на выбор: Юниоры — 1 км, Новичок — 5 км, Любитель — 10 км, Профи — 21,1 км. Маршрут забега проходил по самым красивым местам столицы.

Максим Блинов/РИА Новости Участники полумарафона России «ЗаБег.РФ» в Москве

Максим Блинов/РИА Новости Участники полумарафона России «ЗаБег.РФ» в Москве

Каждому из спортсменов выдали стартовый пакет: медаль, специальный номер, футболку, сертификат и подарки от партнеров.

Максим Блинов/РИА Новости Участники полумарафона России «ЗаБег.РФ» в Москве

На трассе участников забега ожидали краски холи, конфетти, надувные палки-стучалки, поролоновые ладони, а также бодрящая музыка и поддержка болельщиков.

Участников полумарафона поприветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Максим Блинов/РИА Новости Министр спорта России Михаил Дегтярев

Гостей и участников мероприятия ждала атмосферная фан-зона, яркая шоу-программа, увлекательные мастер-классы, а также спортивные и детские активности.

Елена АфонинаТАСС Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Грозном

Победителями московского этапа полумарафона стали мастер спорта международного класса Михаил Кульков и Лидия Корсун. Кульков преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 8 минут 47 секунд, а Корсун показала результат 1 час 23 минуты 20 секунд. В этом году по Москве пробежали 23 тыс. человек.

Александр ДемьянчукТАСС Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Санкт-Петербурге

Среди мужчин вторым финишировал Илья Пунич (1:12.06), а третьим Даниил Мусатов (1:12.17). У женщин второй финишировала Вера Максимова (1:27.47), третье место заняла Яна Адышкина (1:28.32).

Эрик РоманенкоТАСС Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Ростове-на-Дону

Полумарафон стал также крупнейшим беговым мероприятием в мире. На старт вышли 189 тысяч участников из 15 стран. Забеги состоялись в Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, Камеруне, ОАЭ, Армении, Киргизии, Пакистане, Таджикистане, Непале и Узбекистане.

Юрий СмитюкТАСС Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Сахалинской области

«ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов прошёл уже в 15 городах. В 2023 году забег приобрел международный статус и прошёл в Китае, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане под названием «One Run».