Традиционное ежегодное ралли «Архангельское Аутлет» прошло в Московской области. Мероприятие прошло под открытым небом на территории торгового центра, расположенного в пяти километрах от МКАД​ по Новорижскому шоссе. Формат предполагал участие не более 40 экипажей раритетных и коллекционных автомобилей.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Тематикой мероприятия стала «Дольче Вита». Участники встречали гостей в нарядах эпохи заявленного автомобиля.

Григорий Сысоев/РИА Новости

В пробеге участвовали Cadillac Eldorado Convertible (1974 год), Mercedes-Benz (1956 год), Chevrolet Corvette (1970 год), Imperial Crown (1959 год), Willys Jeepster (1949 год), Lincoln Mark IV (1975 год), Chevrolet Impala SS (1966 год) и другие автомобили.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Григорий Сысоев/РИА Новости

Григорий Сысоев/РИА Новости

В 12:00 ретро-автомобили стартовали от «Архангельское Аутлет». Они преодолели несколько контрольных пунктов, выполняя специальные задания. После этого, автомобили вернулись на территорию торгового центра.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Григорий Сысоев/РИА Новости

На финише ралли участников и гостей ожидала церемония награждения победителей, а также, насыщенная культурная программа в стиле итальянской вечеринки «Дольче Вита». В рамках мероприятия предусматривали зачёты: Ветеран — для автомобилей, произведённых до 1949 года и Классика — для автомобилей, произведённых с 1950 по 1983 год.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Гостей ралли ожидала не менее интересная программа. В течении дня для гостей торгового комплекса устроили различные активности и сюрпризы, подготовленные организаторами и спонсорами мероприятия.