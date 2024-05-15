Во вторник, 14 мая, открылся 77-й Каннский международный кинофестиваль. Он продлится до 25 мая.

Niviere David/ABACAPRESS.COM/TASS

Председателем жюри стала американка Грета Гервиг, фильмом открытия — французская картина «Второй акт» режиссёра Квентина Дюпье.

Niviere David/ABACAPRESS.COM/TASS

GUILLAUME HORCAJUELO /EPA/TASS Актер Луи Гаррель, режиссер Квентин Дюпьё, актеры Леа Сейду, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар и Мануэль Жиллот (справа налево)

Genin Nicolas/ABACA/TASS Режиссёр Квентин Дюпье

В свою очередь почётную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф получила актриса Мэрил Стрип.

Niviere David/ABACAPRESS.COM/TASS Актриса Мэрил Стрип

В основной программе на фестивале будет представлено 19 фильмов. Так, Фрэнсис Форд Коппола привезёт в Канны свой новый фильм «Мегалополис», а Дэвид Кроненберг представит картину «Саван».

ANDRE PAIN / EPA/TASS Актер Рафаэль Кенар

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/TASS

В рамках программы «Особый взгляд» на фестивале покажут 15 киноработ от режиссёров из разных стран.