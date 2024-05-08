Над Новосибирском во время парада Победы пролетит восстановленный советский боевой истребитель, принимавший участие в боях Великой Отечественной.

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

В Сибирском НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина сообщили, что самолёт поднялся в небо и примет участие в параде.

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

Президент фонда «Крылатая память победы» Борис Осятинский рассказал, что фрагменты И-16 обнаружили в июне 1992 года в Карелии. По одной из версий, истребитель состоял на вооружении в базирующемся здесь 155-м истребительном авиаполку.

Александр Кряжев/РИА Новости

В 1992 году участники проекта «Крылатая память Победы» перевезли фрагменты И-16 в Новосибирск. Начался долгий процесс восстановления машины.

Фонд «Крылатая память Победы»/РИА Новости

Фонд «Крылатая память Победы»/РИА Новости

Реставрацию провёл Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова и компания «Авиареставрация», а в Сибирском НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина состоялась сборка, наземные и лётные испытания.