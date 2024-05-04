В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. В 2024 году схождение священного пламени произошло 4 мая — в канун Пасхи. Крестный ход возглавил патриарх Иерусалимский Феофил III.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

Как обычно, накануне Великой субботы в храме погасли все свечи и лампады. Утром делегации христианских церквей посетили часовню, а затем опечатали её.

Иван Батырев/ТАСС

Иван Батырев/ТАСС

Учитывая политическую ситуацию на Ближнем Востоке и после консультаций с израильской полицией духовенство решило допустить не более 4200 человек на территорию храма во время церемонии схождения Благодатного огня.

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Собравшиеся в храме представители христианских конфессий (православной, армянской, католической, греко-католической, коптской и протестантской) ожидали, когда сойдёт пламя. После этого греческий православный патриарх вышел из Кувуклии, где молился о схождении огня, и передал пламя верующим в храме.

Иван Батырев/ТАСС

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

Патриарх зажёг и достал 33 свечи, символизирующие число лет земной жизни Иисуса Христа.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

Священное пламя быстро распространилось среди паломников со всего мира, собравшихся внутри храма, и тех, кто ожидал снаружи.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

У храма Гроба Господня в Старом городе дежурили полицейские, медики и пожарные. Въезд транспортных средств в Старый город накануне запретили.

Российская делегация 3 мая провела встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III, получив от него благословение перед миссией по доставке Благодатного огня в Россию. Делегация Фонда Андрея Первозванного присутствовала на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Благодатный огонь доставят в Москву 4 мая. В аэропорту Внуково священное пламя смогут принять представители различных епархий. После этого Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя на Патриаршее пасхальное богослужение и ещё в 15 храмов Москвы и других российских городов.

Церемония ежегодно происходит в Великую субботу, накануне православной Пасхи. В 2024 году праздник Пасхи выпал на 5 мая.