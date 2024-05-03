С 29 апреля по 4 мая в подмосковной Live Арене (в селе Новоивановском) проходит предолимпийский чемпионат России по вольной и женской борьбе.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Сагандари Дабаева (Бурятия) и Дарья Хвостова (Красноярский край)

На турнире разыграют десять комплектов медалей, путевки на Олимпийские игры, а завершится чемпионат выставочными схватками PWL World Series и PWL-School.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Курбан Шираев (Дагестан) и Иналбек Шериев (Московская область)

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Инна Тражукова (Москва) и Юлия Воронова (Воронеж)

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Инна Тражукова (Москва) и Юлия Воронова (Воронеж)

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Магомед Магомаев (Дагестан) и Гаджимурад Алихмаев (Брянская область)

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Магомед Магомаев (Дагестан) против Гаджимурада Алихмаева (Брянская область)

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Инна Тражукова (Москва) и Юлия Воронова (Воронеж)

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Курбан Шираев (Дагестан) и Иналбек Шериев (Московская область)

Соревнуются больше 500 сильнейших борцов России, среди них — обладатели олимпийских медалей, чемпионы мира и Европы.

Фаворитами в своих весовых категориях называют двукратного победителя Олимпийских игр, пятикратного чемпиона мира и Европы Абдулрашида Садулаева и олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Заура Угуева.