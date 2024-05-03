Вызвали на ковёр. Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе — 2024
3 мая 2024
С 29 апреля по 4 мая в подмосковной Live Арене (в селе Новоивановском) проходит предолимпийский чемпионат России по вольной и женской борьбе.
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Сагандари Дабаева (Бурятия) и Дарья Хвостова (Красноярский край)
На турнире разыграют десять комплектов медалей, путевки на Олимпийские игры, а завершится чемпионат выставочными схватками PWL World Series и PWL-School.
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Курбан Шираев (Дагестан) и Иналбек Шериев (Московская область)
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Инна Тражукова (Москва) и Юлия Воронова (Воронеж)
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Инна Тражукова (Москва) и Юлия Воронова (Воронеж)
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Магомед Магомаев (Дагестан) и Гаджимурад Алихмаев (Брянская область)
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Магомед Магомаев (Дагестан) против Гаджимурада Алихмаева (Брянская область)
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Инна Тражукова (Москва) и Юлия Воронова (Воронеж)
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Курбан Шираев (Дагестан) и Иналбек Шериев (Московская область)
Соревнуются больше 500 сильнейших борцов России, среди них — обладатели олимпийских медалей, чемпионы мира и Европы.
Фаворитами в своих весовых категориях называют двукратного победителя Олимпийских игр, пятикратного чемпиона мира и Европы Абдулрашида Садулаева и олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Заура Угуева.