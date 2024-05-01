День 1 мая как праздник весны отмечали ещё со времён Древнего Рима, где в этот день проводили обряды, чтобы умилостивить богиню плодородия Майю, имя которой и дало название последнему весеннему месяцу. На Руси в ночь на 1 мая чествовали богиню жизни Живу, считавшуюся покровительницей женщин, проводили игры и гуляния, девушки просили удачного брака. Но всё изменилось в XIX веке, когда в нескольких городах США 1 мая прошли митинги и демонстрации рабочих.

Артем Кулекин/РИА Новости Участники шествия в честь Дня Труда от центральной Площади освобождения до парка Александра Невского в Бендерах Преднестровье

Артем Кулекин/РИА Новости Участники шествия в честь Дня Труда от центральной Площади освобождения до парка Александра Невского в Бендерах Преднестровье

Самая крупная забастовка, Хеймаркетская бойня, прошла в Чикаго — в ней участвовали до 40 тыс. человек. Демонстрация переросла в столкновения с полицией, погибло несколько тысяч человек, арестовали больше сотни участников митингов, казнили организаторов. Главным требованием рабочих тогда был 8-часовой рабочий день вместо 15-часового.

В Российской империи рабочее движение быстро перешло от требований на тему труда к продвижению политических лозунгов. Первый первомайский пикет состоялся в 1891 году в Санкт-Петербурге под предводительством революционера Михаила Бруснёва. Демонстранты требовали полной смены власти в стране.

RIA Novosti archive Первомайская демонстрация в Москве, 1960

Георгий Надеждин/ТАСС Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва. 1981

Виктор Будан/ТАСС Празднование 1 Мая в Москве.1982

Официальным праздником 1 мая в России стало после революции 1917 года. Сначала праздник назывался День Интернационала, спустя 10 лет на Первомай начали проводиться массовые шествия, демонстрации и парады. Тогда же появился известнейший лозунг: «Мир! Труд! Май!». С 1933 года до начала Великой Отечественной войны на 1 Мая проводился воздушный парад на Красной площади. Сейчас Первомай традиционно ассоциируется с демонстрациями и шествиями трудящихся по главным улицам городов.

Москва

Исторически первомайские шествия в столице России проводились на Красной площади, но последние два года традиция изменилась. 1 мая на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошло шествие «Май! Труд крут!», которое организовали Российские студенческие отряды и Росмолодёжь, которые, соответственно, и приняли в нём главное участие. Присутствующие прошли с транспарантами, с лозунгами на них, напоминающими советские.

Сергей Булкин/ТАСС Акция КПРФ в честь Дня международной солидарности трудящихся в Москве

Сергей Булкин/ТАСС Акция КПРФ в честь Дня международной солидарности трудящихся в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днём Весны и Труда и назвал всенародное празднование Первомая одной из лучших традиций, так как именно благодаря труду, таланту и энергии москвичей столица развивается и становится лучше.

Евгений Биятов/РИА Новости Первомайская акция солидарности профсоюзов Москвы

Евгений Биятов/РИА Новости Первомайская акция солидарности профсоюзов Москвы

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Праздничное первомайское шествие Труд крут. ВДНХ. Москва

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Праздничное первомайское шествие Труд крут. ВДНХ. Москва

Санкт-Петербург

В Петербурге демонстрации обычно проводились на Невском проспекте, от площади Восстания до Дворцовой площади, и всегда оказывались довольно массовыми — в 2019 году в шествии участвовали около 60 тыс. человек. Пройти в демонстрации мог любой желающий, достаточно было просто прийти на место сбора. Последние годы демонстрации в городе на Неве не проводились из-за действующих с 2020 года коронавирусных ограничений. В 2024 году правительство Петербурга их продлило, поэтому праздничная демонстрация не состоялась, но её заменили литературными вечерами и фестивалями.

Россия

Первомайская демонстрация состоялась в центре Новосибирска. Участники с красными флагами прошли колоннами до площади Ленина, где перед ними выступил бывший мэр города и первый секретарь регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Донат Сорокин/ТАСС Праздник весны и труда в Екатеринбурге

Донат Сорокин/ТАСС Праздник весны и труда в Екатеринбурге

В Перми 1 мая также прошли праздничные мероприятия. Демонстрация не состоялась, но в городе организовали концерты, автопробег и эстафету. Автомобили проехали по Перми с флагами, профсоюзными лозунгами и музыкой, остановились у стелы «Пермь — город трудовой доблести», чтобы возложить цветы, и завершили автопробег на площади у Дворца культуры имени Солдатова, где начался концерт «Труд! Профсоюз! Весна!».

Кирилл Кухмарь/ТАСС Митинг КПРФ в честь Дня международной солидарности трудящихся в Новосибирске

В Иркутске собравшиеся на праздник у стелы «Иркутск — город трудовой доблести» ветераны, представители общественных организаций и органов власти приняли участие в праздничном мероприятии совместно с почётным караулом Восточно-Сибирского института МВД и военным оркестром. Программа завершилась выступлением коллектива «Линия барабанщиц» ВСИ МВД и дневным фейерверком с зарядами цветного дыма.