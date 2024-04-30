Новенькие. В зоопарке Мариуполя родились шесть енотов, волчата и лисята
В зоопарке Мариуполя пополнение — у местных енотов родились сразу шесть детёнышей. Все они здоровы и находятся на искусственном вскармливании.
Новорождённые еноты почти сразу начали проявлять любознательность и попытались покинуть место своего временного обитания, чтобы исследовать окрестности, но для этого им нужно сначала подрасти.
Как только они достигнут положенного возраста, их выпустят в просторный вольер. Имена для новичков местного животного коллектива сотрудники зоопарка выберут на общем собрании коллектива.
Вместе с енотами не так давно в зоопарке на свет появились волчата и лисята. И если детёныши енотов и волков — местные, то на долю лисят выпало тяжкое испытание: их мать-лисицу загрызли собаки, но оказавшиеся рядом военные спасли малышей и передали их в зоопарк. Теперь детёнышам ничто не угрожает, и они активно растут.