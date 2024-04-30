В зоопарке Мариуполя пополнение — у местных енотов родились сразу шесть детёнышей. Все они здоровы и находятся на искусственном вскармливании.

Александр Сухов/РИА Новости Детеныши енотов, родившиеся в Мариупольском зоопарке

Александр Сухов/РИА Новости

Александр Сухов/РИА Новости Детеныши енотов, родившиеся в Мариупольском зоопарке две недели назад

Новорождённые еноты почти сразу начали проявлять любознательность и попытались покинуть место своего временного обитания, чтобы исследовать окрестности, но для этого им нужно сначала подрасти.

Как только они достигнут положенного возраста, их выпустят в просторный вольер. Имена для новичков местного животного коллектива сотрудники зоопарка выберут на общем собрании коллектива.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Лисята в Мариупольском зоопарке

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вместе с енотами не так давно в зоопарке на свет появились волчата и лисята. И если детёныши енотов и волков — местные, то на долю лисят выпало тяжкое испытание: их мать-лисицу загрызли собаки, но оказавшиеся рядом военные спасли малышей и передали их в зоопарк. Теперь детёнышам ничто не угрожает, и они активно растут.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Волчонок в Мариупольском зоопарке