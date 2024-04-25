В среду, 23 апреля, по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Активисты движения «Волонтёры Победы» выходят на улицы разных городов, дарят всем желающим один из символов Победы.

Кирилл Брага/РИА Новости Акция «Георгиевская лента» на Мамаевом кургане в Волгограде

Кирилл Брага/РИА Новости Акция «Георгиевская лента» на Мамаевом кургане в Волгограде

Георгиевская лента — символ воинской славы и героизма России. В 1769 императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Оранжевый и чёрный, цвета ленты, символизируют «дым и пламень».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Акция «Георгиевская лента» на Мамаевом кургане в Москве

Александр Гальперин/РИА Новости Акция «Георгиевская лента» на Мамаевом кургане в Санкт-Петербурге

Максим Богодвид/РИА Новости Акция «Георгиевская лента» на набережной реки Казанка в Казани

Главный слоган акции — «Я помню! Я горжусь». Продлится она до 9 мая включительно. Вместе с Георгиевской лентой волонтёры будут раздавать листовки с историей ленты и рекомендациями по её ношению.

Варвара Гертье/РИА Новости Акция «Георгиевская лента» на Мамаевом кургане в Иваново

Варвара Гертье/РИА Новости Акция «Георгиевская лента» на Мамаевом кургане в Иваново

Важно помнить, что в России действует закон об осквернении Георгиевской ленты. Использовать её можно только в целях, связанных с исторической памятью. За нарушение предусмотрены штраф до 5 миллионов рублей и лишение свободы на срок до 5 лет.