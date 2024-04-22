Утром в понедельник, 22 апреля, полиция Израиля сообщила, что в Иерусалиме три человека получили травмы из-за наезда автомобиля на пешеходов.

TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Сначала машина пыталась протаранить прохожих, после чего из неё вышли два человека и намеревались расстрелять людей из самодельного пистолета-пулемёта. Но оружие заклинило.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883731" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Преступники бросили автомобиль и пытались убежать. Злоумышленники решили укрыться в магазине неподалеку, где их задержали.

Соцсети Задержанные террористы, которые въехали в людей на автомобиле

TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg

TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg

TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg

TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg

TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Израильская полиция квалифицировала этот инцидент как теракт.