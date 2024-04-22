Теракт в Иерусалиме. Машина протаранила толпу людей
22 апреля 2024
Утром в понедельник, 22 апреля, полиция Израиля сообщила, что в Иерусалиме три человека получили травмы из-за наезда автомобиля на пешеходов.
TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg
Сначала машина пыталась протаранить прохожих, после чего из неё вышли два человека и намеревались расстрелять людей из самодельного пистолета-пулемёта. Но оружие заклинило.
Преступники бросили автомобиль и пытались убежать. Злоумышленники решили укрыться в магазине неподалеку, где их задержали.
Соцсети
Задержанные террористы, которые въехали в людей на автомобиле
TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg
TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg
TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg
TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg
TASS/AP Photo/Ohad Zwigenberg
Израильская полиция квалифицировала этот инцидент как теракт.