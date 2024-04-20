В Москве 20–21 апреля проходит XXI Фестиваль татуировки. На площади в 4000 кв. м., что вдвое больше, чем годом ранее, собралось ещё больше участников, представивших свои творения.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Впервые фестиваль состоялся в 2017 году, но уже спустя год оказался на одной из крупнейших столичных площадок, известной выступлениями мировых звезд — Adrenaline Stadium. Тогда фестиваль, несмотря на узконаправленную тематику, обрёл множество поклонников и стал ежегодным.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

История фестиваля, ранее проходившего исключительно в Санкт-Петербурге, состоит из множества ярких и запоминающихся деталей — звёздных гостей, разнообразного досуга, публикаций в федеральных и иностранных СМИ. Постепенно ежегодная аудитория мероприятия достигла семи тысяч человек, а за все годы существования фестиваль посетило около 150 тыс. гостей.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Площадку фестиваля заполнили множеством стендов с самыми известными тату-мастерами, которые соревнуются в различных креативных номинациях. Также посетителям представили выставку арт-работ и товары магазинов тату-оборудования, одежды и аксессуаров.