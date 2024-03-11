Материалы с тегом «Художники»
Картину Ван Гога продали на ярмарке в Нидерландах за более чем €4,5 млн
Картина «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога продана на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте (TEFAF) за €4,57 млн. Об этом 10 марта сообщил телеканал NOS. Полотно выставила на продажу американская галерея MS Rau из Нового Орлеана. Работа...
11 марта 2024
«Лунную ночь» Айвазовского продали за 92 млн рублей
Картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанная в 1878 году, ушла с молотка за 92 млн рублей. Торги состоялись 18 февраля в Московском аукционном доме. Об этом сообщил телеканал «Звезда». Авторство Айвазовского, подпись, дату и подлинность пейзажа подтвердили в ходе...
19 февраля 2024
Художник Молодкин потребовал освобождения Ассанжа
Проживающий во Франции художник российского происхождения Андрей Молодкин пообещал уничтожить собранные в сейфе картины известных художников в случае, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выпустят из тюрьмы на свободу. Об этом он заявил телеканалу Sky News. Молодкин рассказал журналистам...
14 февраля 2024
Финский музей объяснил, почему записал художника Репина в украинцы
Финский художественный музей «Атенеум» назвал Илью Репина украинским, а не русским художником из-за документа о месте рождения его родителей. Об этом сообщила 2 февраля директор музея по связям с общественностью Анна Кари. Ранее СМИ Финляндии сообщили, что «Атенеум» представляет «украинцем»...
2 февраля 2024
В Антверпене нашли украденные картины Пикассо и Шагала
В бельгийском городе Антверпене в подвале здания обнаружили работы художников Пабло Пикассо и Марка Шагала, которые похитили в 2010 году в Израиле. «Краденые картины хранились в подвале здания в городе Антверпене. Одна из них принадлежит кисти Пабло Пикассо и называется Tête, другая — L’homme en...
18 января 2024
Более 600 деятелей культуры во Франции выступили с осуждением Депардье
Деятели культуры во Франции выступили с осуждением актёра Жерара Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Открытое письмо подписали более 600 представителей культурной сферы. Текст обращения опубликовало онлайн-издание Mediapart. В числе осудивших Депардье и тех, кто его...
30 декабря 2023
Картина Пикассо «Женщина с часами» продана на торгах за 139,3 млн долларов
Шедевр испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» был продан на аукционе за 139,364 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s. На картине маслом изображена возлюбленная Пикассо — французская модель, муза художника Мария-Тереза Вальтер в наручных часах. На...
9 ноября 2023
Друг Николая Дроздова опроверг слухи о раке у телеведущего
Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник назвал фейком сообщения СМИ об обнаружении злокачественной опухоли у телеведущего. «Дроздов вышел в свет: был на открытии выставки. Всё отлично, веселый, на своих ногах», — сказал Мирошник «Газете.Ru». Художник рассказал, что после неудачного...
6 октября 2023