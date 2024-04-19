В Тюменской области укрепляются старые дамбы и возводятся новые — вода в реке Ишим продолжает подниматься. В регионе еще 8 апреля ввели режим ЧС. Уже побит рекорд паводка 1947 года, при этом вода продолжает прибывать.

Максим Слуцкий/ТАСС

Максим Слуцкий/ТАСС

«Мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале.

Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Региональные власти в целях безопасности перекрыли магистрали и мосты. На дорогах выставлены наряды ДПС, разворачивающие автомобили. Частично отменено и автобусное сообщение.

Максим Слуцкий/ТАСС

Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Местные жители продолжают готовиться к удару стихии. По прогнозам, пик наводнения ожидается через 3-5 дней.

Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

По словам Моора, в Казанском районе затоплен 91 дом. Из районов, которые находятся под угрозой подтопления, выехало около 1600 человек. Часть из них находится в пунктах временного размещения.