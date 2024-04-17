Родились здесь. В зоопарке Мариуполя показали двухмесячных тигрят
17 апреля 2024
В Зоопарке Мариуполя впервые показали троих тигрят, которые родились 5 февраля 2024 года. Это мальчик, его назвали Тесеем, и две девочки — Клёпа и Маркиза.
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
До полутора месяцев тигрят молоком кормила мама, после этого их перевели на смесь. Так кошек готовят к переселению в вольер. Сейчас животных кормят мясом.
РИА Новости/Александр Сухов
РИА Новости/Александр Сухов
РИА Новости/Александр Сухов
РИА Новости/Александр Сухов
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
РИА Новости/Александр Сухов
РИА Новости/Александр Сухов
В середине апреля 2022-го часть зверей из мариупольского зоопарка эвакуировали под Донецк, позже их вернули.