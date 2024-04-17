В Зоопарке Мариуполя впервые показали троих тигрят, которые родились 5 февраля 2024 года. Это мальчик, его назвали Тесеем, и две девочки — Клёпа и Маркиза.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

До полутора месяцев тигрят молоком кормила мама, после этого их перевели на смесь. Так кошек готовят к переселению в вольер. Сейчас животных кормят мясом.

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

В середине апреля 2022-го часть зверей из мариупольского зоопарка эвакуировали под Донецк, позже их вернули.