Суша возвращается. Последствия подтопления в Орске
В мэрии Орска 16 апреля заявили, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу, вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. В администрации указали на риск подтопления посёлка Тукай. В этой связи объявили эвакуацию.
Позднее в пресс-службе администрации города сообщили, что угрозы подтопления центра города Орска не обнаружили.
«Посёлок Тукай территориально к Орску относится, но в 25 км от центра. Под сомнением был только посёлок», — заявили в администрации.
Сейчас в посёлке с населением почти 300 человек идёт эвакуация жителей. Уровень реки пока не критичный, однако, сколько воды придёт, предугадать невозможно, добавили в пресс-службе.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера. По данным МЧС, в Орске остались подтопленными 3725 домов. Эвакуировали 2557 человек, включая 801 ребёнка.