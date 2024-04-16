В мэрии Орска 16 апреля заявили, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу, вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. В администрации указали на риск подтопления посёлка Тукай. В этой связи объявили эвакуацию.

Егор Алеев/ТАСС

Позднее в пресс-службе администрации города сообщили, что угрозы подтопления центра города Орска не обнаружили.

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

«Посёлок Тукай территориально к Орску относится, но в 25 км от центра. Под сомнением был только посёлок», — заявили в администрации.

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Сейчас в посёлке с населением почти 300 человек идёт эвакуация жителей. Уровень реки пока не критичный, однако, сколько воды придёт, предугадать невозможно, добавили в пресс-службе.

Егор Алеев/ТАСС Дезинфекция освободившейся от воды улицы

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС Поврежденные трамвайные пути после паводка

Егор Алеев/ТАСС

В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера. По данным МЧС, в Орске остались подтопленными 3725 домов. Эвакуировали 2557 человек, включая 801 ребёнка.