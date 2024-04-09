Зона подтопления. Как животных спасают от «большой воды»
Домашние животные — одни из самых беззащитных созданий перед лицом стихийных бедствий и природных катаклизмов. Но всегда находятся те, кто в тяжелый момент приходит им на помощь.
Волонтёры и зоозащитники специально едут в Орск и другие подтопленные города, чтобы спасти животных.
Попавших в беду животных много. Люди массово по привычке ко всем предупреждениям о стихийных бедствиях относятся легкомысленно, полагая, что уж их-то эта участь минует и беда пройдет стороной. Затем приходит шум, вода, всеобщая суетливость и лихорадочные сборы.
Животные не меньше людей подвержены стрессу — они прячутся, вырываются из рук, забиваются в углы, выпрыгивают от страха из лодок, залезают на крыши уже подтопленных зданий…
Спасать нужно в первую очередь кошек. С собаками обычно проще — они идут за людьми во время эвакуации.
Что касается сельскохозяйственных животных, то корова может плавать. Свинья не поплывет, утонет на месте. Коза заберётся на возвышенность.
Спасение крупных животных — дело трудное даже для профессиональных и хорошо экипированных волонтеров. Свинья, например, если её взять в лодку, непременно её опрокинет.