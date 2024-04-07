Донецкая Народная Республика 7 апреля отмечает десятилетие со дня независимости от Киева. В 2014 году объявили о суверенитете и самостоятельности региона, жители которого собрали народное ополчение против политики новых властей.

Спустя год после этого на тот момент украинский президент Пётр Порошенко сделал одиозное заявление о том, что в Киеве дети пойдут в школы и сады, а в Донбассе будут «сидеть в подвалах». Приверженцы евроинтеграции как могли пытались давить на юго-восток, где в ответ решили провозгласить свою Народную Республику. Исторический момент зачитывания декларации и заявления о близящемся референдуме сопровождали громкие овации простого народа. 7 апреля началось то, что сейчас близится к логическому концу.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Не выйди мы тогда на митинги и не начни сопротивление, мы не смогли бы остаться самими собой, мы не смогли бы смотреть нашим детям в глаза. Что бы мы могли им говорить?» — заявлял глава республики Денис Пушилин.

Путь домой

В отличие от Крыма, вернувшегося в состав России в 2014 году быстро и практически безболезненно, ДНР и ЛНР удалось добиться воссоединения с гораздо большей болью и потерями, но стойко при этом выдерживая натиск неонацистского режима Киева и защищая наследие предков, победителей нацизма в Великой Отечественной войне. Сейчас регион продолжает сражения, но уже как полноценная часть России. В беседе с ИА Регнум полковник ФСБ в отставке, бывший глава аналитического подразделения группы «Вымпел» Владимир Клюкин признался, что, когда в Донбассе прогремели первые взрывы и раздались первые выстрелы, по реакции местных жителей сразу стало ясно, что они будут биться до последнего.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Когда произошёл переворот в Киеве в феврале 2014 года, народ начал прозревать, действия киевского режима вызвали противодействие, особенно в душе трудяг Донбасса, которые знают, на чём на самом деле «булки растут». Да и вообще, в массе своей наши соотечественники остаются на генном уровне, в душе, созидателями, творцами, и ко всякого рода проходимцам априори относятся брезгливо. Народ наш всё понимает, он как мудрый дед на завалинке — сидит себе «на уме с горошком». Если молчит, это не значит, что ничего не понимает. Когда начались обстрелы Донбасса, вердикт был простой: это делают фашисты», — поделился он.

Донбасс и Россия. Спецоперация

17 февраля 2022 года Донецкая и Луганская Народные Республики заявили об обострении ситуации, объявили эвакуацию мирных жителей и спустя несколько дней обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР. На заседании Совбеза российский лидер объявил о признании республик. Стороны подписали договоры о дружбе и сотрудничестве, Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашения. После этого главы республик попросили Путина помочь в неравной борьбе с украинским правительством и недопущении гуманитарной катастрофы и жертв среди гражданских. 24 февраля 2022 года российский лидер обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции России по защите Донбасса. 30 сентября 2022 года президент и главы Донбасса и Новороссии подписали договоры о вхождении регионов в состав Российской Федерации.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Таисия Воронцова/РИА Новости

Против звериного оскала нацизма

Население Донбасса — особая категория людей, одна из основ Российской империи, затем Советского Союза, потом на некоторое время составная часть Украины. Тяготение к России и особый дух труда и созидания в случае с жителями Донбасса сделали своё дело даже несмотря на агрессивную пропаганду киевского режима, направленную на умы подрастающего поколения. Но реальные действия Запада в отношении Украины в целом и Донбасса показали основной массе русского народа истинное лицо Запада.