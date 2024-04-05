В пятницу, 5 апреля, день рождения отмечает Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». В этот день в 1991 году была сформирована авиагруппа — на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка, в Подмосковье.

Эрик Романенко/ТАСС

«Русские Витязи» — профессиональные лётчики-испытатели, выполняющие сложные элементы пилотажа на истребителях Су-27 и МиГ-29. Кроме того, лётчики авиагруппы обучают лётный состав после выпуска из лётных училищ.

Сергей Бобылев/ТАСС

Гавриил Григоров/ТАСС

Министерство обороны РФ/РИА Новости

РИА Новости/ Алексей Куденко

РИА Новости/Александр Вильф

РИА Новости/Владимир Астапкович

Александр Рюмин/ТАСС

РИА Новости/Александр Вильф

В выступлениях «Витязей» можно увидеть сложнейшие элементы пилотажа: петли, тоннели, полёты «рядом» и «на спине», а также множество других трюков.

Они показывают высший класс на парадах Победы над Поклонной горой и Красной площадью, удивляют лётным мастерством на авиасалонах МАКС и на всех форумах «Армия».