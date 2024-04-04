С конца марта многие регионы России охватила активная фаза половодья. Так, в Оренбургской области весенние паводки набирают обороты, а в Алтайском крае количество подтопленных территорий уже снижается.

МЧС России/ТАСС

В МЧС сообщили, что на Алтае подтоплено 816 приусадебных участков, 139 домов в 47 населённых пунктах. Перекрыты шесть участков автодорог.

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В Оренбургской области подтоплено 124 жилых дома, 1214 придомовых участков. Из региона эвакуировали 982 человека, в том числе 244 ребенка. 90 человек разместили в ПВР.

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

«Основной удар стихии пришёлся на приграничные территории области, вдоль границы с Республикой Казахстан, вода пришла в Добмаровский, Илекский, Светлинский районы, Соль-Илецкий городской округ и город Орск», — сказано в сообщении МЧС.

Власти области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, паводковые явления закончатся через две-три недели.