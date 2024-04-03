На Тайване — самое мощное землетрясение за 25 лет
Землетрясение магнитудой более 7 произошло на востоке Тайваня, эпицентр пришёлся на город Хуалянь. По сообщениям местных СМИ, разрушены многие здания.
Последний раз подобное землетрясение было на Тайване в 1999 году: тогда погибли 2400 человек, пострадали более 11 тысяч.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первый толчок (7,4) произошел в 2:58 по Москве, второй (6,5) — в 3:11 по Москве, затем были зафиксированы еще три — магнитудой от 4,4 до 5,7.
В целом после основного толчка произошло более 120 повторных. Также землетрясение вызвало цунами, к счастью, небольшой высоты.
Уже известно о девяти погибших, более 800 человек получили ранения. Предварительно, 77 жителей заблокированы в поврежденных зданиях и около тысячи человек могут оставаться в горах в национальном парке на Тайване.
Последствия сильного землетрясения на Тайване ощутили соседние Китай и Япония.
Так, после землетрясений на острове власти Японии выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов страны. По прогнозу японского метеоагентства, высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава может достигать трёх метров.