Землетрясение магнитудой более 7 произошло на востоке Тайваня, эпицентр пришёлся на город Хуалянь. По сообщениям местных СМИ, разрушены многие здания.

Johnson Lai /AP/TASS

Последний раз подобное землетрясение было на Тайване в 1999 году: тогда погибли 2400 человек, пострадали более 11 тысяч.

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China Times/ XinHua / Global Look Press

Johnson Lai / AP/TASS

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первый толчок (7,4) произошел в 2:58 по Москве, второй (6,5) — в 3:11 по Москве, затем были зафиксированы еще три — магнитудой от 4,4 до 5,7.

DANIEL CENG /EPA/TASS

China Times/ XinHua / Global Look Press

В целом после основного толчка произошло более 120 повторных. Также землетрясение вызвало цунами, к счастью, небольшой высоты.

DANIEL CENG /EPA/TASS

DANIEL CENG /EPA/TASS

Уже известно о девяти погибших, более 800 человек получили ранения. Предварительно, 77 жителей заблокированы в поврежденных зданиях и около тысячи человек могут оставаться в горах в национальном парке на Тайване.

THE CENTRAL NEWS AGENCY /EPA/TASS

Последствия сильного землетрясения на Тайване ощутили соседние Китай и Япония.

AP/TASS

Так, после землетрясений на острове власти Японии выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов страны. По прогнозу японского метеоагентства, высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава может достигать трёх метров.