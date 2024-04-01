В конце марта Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») возобновила программу лётных испытаний Ил-114-300.

Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

Сообщается, что второй опытный лайнер этого типа совершил первый полёт с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина. Полёт продолжался 40 минут, проходил на высотах до 900 метров и на скоростях до 230 км/час.

Пресс-служба ГК «Ростех»/РИА Новости

Пресс-служба ГК «Ростех»/РИА Новости

Самолёт Ил-114-300 состоит из российских комплектующих, в кооперации участвуют многие предприятия ОАК.

Командир экипажа сообщил, что полёт прошел штатно, системы и оборудование работали исправно. Перед этим самолёт прошел цикл наземных испытаний.

Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

Первый полёт в рамках программы испытаний Ил-114-300 состоялся в декабре 2020 года. В августе 2021 года испытания приостановили в связи с катастрофой опытного экземпляра военно-транспортного Ил-112В: он оснащается теми же двигателями ТВ7-117СТ разработки «ОДК-Климов».

Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

Ил-114-300 — региональный самолёт с максимальной вместимостью 68 мест, призванный заменить советский Ан-24 на местных авиалиниях.