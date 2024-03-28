18 марта стало известно, что в Амурской области на шахте произошло обрушение, в результате которого 13 человек оказались под завалами. Из-за инцидента был объявлен режим ЧС.

По данным экстренны служб, объем горной массы, обрушившейся на шахтеров, составляет почти 195 тыс. куб. м.

МЧС России/ТАСС

21 марта спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра для доступа к горнякам шахты «Пионер». Они также подготовили материалы для возведения водоупорных перемычек и засыпали места поступления горной массы грунтом.

25 марта было высказано предположение о возможном затоплении рудника «Пионер». Оперативные службы пробурили три скважины, глубина которых составляет порядка 147 метров, но точное местонахождение пропавших сотрудников предприятия до сих пор не установлено.

Сейчас бурят четвертую скважину — на глубину 295 метров. Осталось пройти 80 метров.

МЧС России/ТАСС
МЧС России/ТАСС
МЧС России/ТАСС
МЧС России/ТАСС

На сегодняшний день известно, что грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника «Пионер».