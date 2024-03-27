Стоп машина. В Польше остановили учения НАТО после гибели пятого военного
Польша принимает на своей территории учения НАТО Steadfast Defender — 2024. Они начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. Задействованы около 90 тысяч военнослужащих.
При этом стало известно, что министерство обороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после того, как 26 марта во время занятий по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий войск специального назначения.
Отмечается, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.
Инцидент в Татрах стал уже пятым случаем гибели военных на проходящих военных учениях.
В начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. Инцидент произошёл в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. А 25 марта на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека.