Польша принимает на своей территории учения НАТО Steadfast Defender — 2024. Они начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. Задействованы около 90 тысяч военнослужащих.

EPA/ТАСС

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

При этом стало известно, что министерство обороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после того, как 26 марта во время занятий по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий войск специального назначения.

EPA/ТАСС

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Отмечается, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

EPA/ТАСС

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Инцидент в Татрах стал уже пятым случаем гибели военных на проходящих военных учениях.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

В начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. Инцидент произошёл в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. А 25 марта на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека.