В американском Балтиморе (штат Мэриленд) после столкновения с грузовым судном обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки. Контейнеровоз Dali, шедший из Балтимора в Коломбо, врезался в опорную балку моста. Судно — длиной 300 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн.

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

После столкновения контейнеровоз затонул и загорелся. В момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей и рабочие, которые проводили ремонтные работы. Сейчас их судьба неизвестна, они числятся пропавшими без вести. Удалось спасти двух человек.

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Число пострадавших пока неизвестно, но власти предполагают, что их может быть много, так как мост — важная транзитная магистраль. Температура в реке Патапско ночью была около восьми градусов по Цельсию.

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

В связи с обрушением моста губернатор штата Мэриленд Уэс Мур объявил режим ЧС и пообещал поддерживать связь с федеральными и местными органами, проводящими спасательные работы. Сейчас мост полностью закрыт для движения, транспорт перенаправлен в объезд.

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

По данным газеты Independent, большая часть конструкции моста ушла под воду. Вокруг затонувшего контейнеровоза обнаружен разлив дизельного топлива. Возможно, на судне остались члены экипажа.