Обрушение моста в Балтиморе: пропавшие без вести и режим ЧС
В американском Балтиморе (штат Мэриленд) после столкновения с грузовым судном обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки. Контейнеровоз Dali, шедший из Балтимора в Коломбо, врезался в опорную балку моста. Судно — длиной 300 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн.
После столкновения контейнеровоз затонул и загорелся. В момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей и рабочие, которые проводили ремонтные работы. Сейчас их судьба неизвестна, они числятся пропавшими без вести. Удалось спасти двух человек.
Число пострадавших пока неизвестно, но власти предполагают, что их может быть много, так как мост — важная транзитная магистраль. Температура в реке Патапско ночью была около восьми градусов по Цельсию.
В связи с обрушением моста губернатор штата Мэриленд Уэс Мур объявил режим ЧС и пообещал поддерживать связь с федеральными и местными органами, проводящими спасательные работы. Сейчас мост полностью закрыт для движения, транспорт перенаправлен в объезд.
По данным газеты Independent, большая часть конструкции моста ушла под воду. Вокруг затонувшего контейнеровоза обнаружен разлив дизельного топлива. Возможно, на судне остались члены экипажа.