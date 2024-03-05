Материалы с тегом «Мосты»
Два подозрительных предмета обнаружили в Самарской области
В Самарской области на мосту и на железной дороге обнаружили два подозрительных предмета, сообщил 5 марта Telegram-канал «112». Как сообщил собеседник канала, один подозрительный предмет нашли на железнодорожном перегоне Жигулëвское Море — Химзаводская. На место ЧП вызвали сапёров и силовиков...
5 марта 2024
В Якутии стартовало строительство Ленского моста
В Республике Саха (Якутия) началось строительство моста через реку Лену. В Сети появились первые фотографии, на которых тяжелая техника ведет отсыпку строительной площадки. Ленский мост должен стать звеном, значительно упрощающим транспортное сообщение с огромной территорией, на которой проживает...
6 февраля 2024