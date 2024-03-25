Московский Басманный суд избрал меру пресечения для четверых граждан Таджикистана, обвиняемых в совершении террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Артем Геодакян/ТАСС

Фигурантов дела доставили в суд 24 марта около 23:00. Все судебные заседания по избранию меры пресечения проходили в закрытом режиме.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Первым в суд прибыл Далерджон Мирзоев, 32 года, отец четверых малолетних детей, имеющий временную регистрацию в Новосибирске. Регистрация истекла к моменту задержания. Мужчина полностью признал свою вину.

Павел Бедняков/РИА Новости Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы

Аналогично поступил другой фигурант уголовного дела — Саидакрами Муродали Рачабализода, 30 лет, женат, двое детей. Заявил о наличии регистрации, но не смог уточнить место.

Павел Бедняков/РИА Новости Саидакрами Муродали Рачабализода, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы

Третий из обвиняемых в теракте — 25-летний житель Красногорска Шамсутдин Фариддуни — имеет официальное место работы на фабрике в Подольске. В зале суда ему потребовались услуги переводчика, а также помощь адвоката.

Сергей Фадеичев/ТАСС Шамсутдин Фариддуни, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы

Шамсутдин женат, восемь месяцев назад он стал отцом. Именно он рассказывал правоохранителям, что пошёл на преступление ради денежного вознаграждения, обещанного неизвестным собеседником. По словам Фариддуни, ему пообещали полмиллиона за убийство людей в «Крокусе».

Четвертым перед судом предстал 19-летний Мухаммадсобир Файзов, который был зарегистрирован в Иваново. Он работал там парикмахером. Не женат. Также едва говорит по-русски, а на вопросы судью отвечал с помощью переводчика. Файзова в суд доставили на кресле-каталке.

Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы

Позднее, вечером 25 марта суд арестовал трех членов одной семьи — братьев Диловара Исломова, Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова. Все они подозреваются в пособничестве террористам. По данным следствия, Аминчон вступил в группу в январе, а Диловар — 11 марта.

ИА Регнум Слева направо: Аминчон Исломов, Исроил Исломов, Диловар Исломов

По решению Басманного суда Москвы все фигуранты дела останутся под стражей до 22 мая. От рук террористов в минувшую пятницу погибли более 130 человек.