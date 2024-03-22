В Индии оппозиция протестует из-за задержания главы правительства Дели
22 марта 2024
В Индии оппозиционные политические партии протестуют после задержания главы правительства Национального столичного округа Дели Арвинда Кеджривала.
RAJAT GUPTA /EPA/TASS/
Телеканал NDTV также сообщил, что в столице страны, Нью-Дели, задержаны высокопоставленные соратники политика.
RAJAT GUPTA / EPA/TASS
Manish Swarup/AP/TASS
21 марта сотрудники Управления противодействия экономическим преступлениям (ED) Минфина Индии задержали Кеджривала. Его подозревают в возможной причастности к коррупции и отмыванию денег.
Mahesh Kumar A./ AP/TASS
Mahesh Kumar A./AP/TASS
RAJAT GUPTA / EPA/TASS
Один из лидеров «Партии простого человека» Кеджривала призвал провести общенациональную акцию протеста 22 марта.
Manish Swarup / AP/TASS
AP/TASS
«Партия простого человека» — часть оппозиционной коалиции I. N. D. I. A., которая участвует в выборах в парламент 19 апреля — 1 июня.