Наурыз или Новруз — один из самых популярных праздников в Казахстане, истинный Новый год для мусульман. Приход этого дня считается символом обновления, новой жизни и светлой надежды для всей страны.

Ертай Сарбасов/Sputnik/РИА Новости

Жители Казахстана бережно относятся к древним традициям Наурыза. Перед праздником принято наполнять в доме все емкости водой и молоком, призывая достаток на весь год.

Ертай Сарбасов/Sputnik/РИА Новости

Ертай Сарбасов/Sputnik/РИА Новости

Накануне нужно привести в порядок не только свои дома, но и городские парки. Люди высаживают деревья и цветы, чистят арыки и водоемы и готовят праздничные угощения.

Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

После богатого дастархана (праздничного стола) мужчины обычно дарят женщинам украшения. Перед праздником очень важно помириться с близкими и друзьями, чтобы оставить в старом году все обиды.

Ертай Сарбасов/Sputnik/РИА Новости

Ертай Сарбасов/Sputnik/РИА Новости

Казахстан с 2024 года начинает отмечать Наурыз в течение 10 дней, с 14 по 23 марта. Новый формат праздника был определен указом казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, который призвал к обновлению празднования Наурыза в недавнем интервью газете Egemen Qazakhstan.