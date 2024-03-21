Наурыз Мейрамы. Казахстан встречает весну
Наурыз или Новруз — один из самых популярных праздников в Казахстане, истинный Новый год для мусульман. Приход этого дня считается символом обновления, новой жизни и светлой надежды для всей страны.
Жители Казахстана бережно относятся к древним традициям Наурыза. Перед праздником принято наполнять в доме все емкости водой и молоком, призывая достаток на весь год.
Накануне нужно привести в порядок не только свои дома, но и городские парки. Люди высаживают деревья и цветы, чистят арыки и водоемы и готовят праздничные угощения.
После богатого дастархана (праздничного стола) мужчины обычно дарят женщинам украшения. Перед праздником очень важно помириться с близкими и друзьями, чтобы оставить в старом году все обиды.
Казахстан с 2024 года начинает отмечать Наурыз в течение 10 дней, с 14 по 23 марта. Новый формат праздника был определен указом казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, который призвал к обновлению празднования Наурыза в недавнем интервью газете Egemen Qazakhstan.