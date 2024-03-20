Исландский город Гриндавик в седьмой раз с 2021 года переживает извержение вулкана. Он пробудился после 800 лет сна.

AP/TASS

AP/TASS

Прошлые извержения доставили много проблем городку. Часть местных жителей уже эвакуировались, власти активно скупают недвижимость.

Вулкан располагается на полуострове Рейкьянес — в 40 километрах от столицы Исландии, Рейкьявика. В стране действует уровень чрезвычайной ситуации.

AP/TASS

AP/TASS

Отмечается, что это самое мощное извержение с 2021 года.

В Гриндавике проживало около 4 тысяч человек, но во время первого извержения были разрушены три дома, повреждены дороги, линии электропередачи и водопроводные трубы.

AP/TASS

AP/TASS

В конце февраля местные власти приняли закон, согласно которому государство может покупать всю жилую недвижимость в Гриндавике, чтобы помочь жителям переехать в другое место.