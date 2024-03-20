Проснулся через 800 лет. Мощное извержение вулкана в Исландии
Исландский город Гриндавик в седьмой раз с 2021 года переживает извержение вулкана. Он пробудился после 800 лет сна.
Прошлые извержения доставили много проблем городку. Часть местных жителей уже эвакуировались, власти активно скупают недвижимость.
Вулкан располагается на полуострове Рейкьянес — в 40 километрах от столицы Исландии, Рейкьявика. В стране действует уровень чрезвычайной ситуации.
Отмечается, что это самое мощное извержение с 2021 года.
В Гриндавике проживало около 4 тысяч человек, но во время первого извержения были разрушены три дома, повреждены дороги, линии электропередачи и водопроводные трубы.
В конце февраля местные власти приняли закон, согласно которому государство может покупать всю жилую недвижимость в Гриндавике, чтобы помочь жителям переехать в другое место.