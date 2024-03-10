Материалы с тегом «Вулканы»
В Мексике вулкан Попокатепетль девять раз выбросил пар и пепел
Вулкан Попокатепетль, расположенный в 70 километрах к юго-востоку от Мехико, столицы Мексики, активизировался 10 марта, выбросив девять раз пар и пепел. Об этом сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED). «Центр сообщает об активности вулкана Попокатепетль за...
10 марта 2024
Мощное извержение вулкана началось в Исландии второй раз за год
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Это уже второе подобное событие в этом году. Об этом сообщила метеослужба страны. «Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Через полчаса на месте началось...
8 февраля 2024
Эколог предрёк исландскому городу Гриндавику судьбу Помпеев
Исландский город Гриндавик может повторить судьбы древнеримского города Помпеи после недавнего извержения вулкана Фаградальсфьядль. Такое мнение высказал эколог Олег Шибеев. «Процесс выходит за рамки сегодняшнего понимания геологии. Исландия в этом плане является символичным воплощением поговорки...
16 января 2024
Поток раскалённой лавы вулкана Фаградальсфьядль накрыл два дома в Исландии
После извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии тонны раскалённой лавы накрыли несколько домов на окраине Гриндавика, сообщила 14 января телекомпания RÚV. «Два дома сейчас горят», — говорится в сообщении. В результате огонь охватил дома на окраине Гриндавика, расположенного в юго-западной...
14 января 2024
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль
На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 14 января издание The Star. В метеорологическом управлении Исландии сообщили, что извержение произошло сегодня, 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года. Предыдущее извержение...
14 января 2024
В Японии началось извержение вулкана на острове Суваносэ
Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Об этом 14 января сообщило агентство Kyodo. Метеорологическое агентство Японии подняло уровень опасности в результате извержения до третьего уровня, что означает запрет подъема на гору. Уточняется, что...
14 января 2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 км
Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту 2,8 км, сообщили 10 января в пресс-службе управления МЧС по Сахалинской области. «Произошёл пепловый выброс на высоту 2,8 км над уровнем моря», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что шлейф от выброса пепла...
10 января 2024
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел в третий раз за сутки
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел в третий раз за сутки, сообщил 31 декабря Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. Вулкан выбросил пепел на шесть с половиной километров над уровнем моря. «Шлейф пепла протянулся на 180 км на северо-запад от вулкана», — сообщили в...
31 декабря 2023
Фаградальсфьядль, брат Эйяфлатлайёкудля: сильнейшее извержение в Исландии
На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 19 декабря местное издание Iceland Monitor. Этот вулкан напоминал о себе в 2021 и 2022 годах, но нынешнее извержение исландские сейсмологи считают сильнейшим за последние годы, и...
20 декабря 2023
В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 альпинистов
По меньшей мере 11 человек погибли в результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра, судьба ещё 12 неизвестна. Об этом сообщает 4 декабря местный портал Tribune. Погибшие были альпинистами, которые намеревались подняться на гору. По словам руководителя спасательной...
4 декабря 2023
В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи
Вулкан Марапи, расположенный на индонезийском острове Суматра, выбросил в небо пепел на высоту более 15 тысяч метров, сообщило 3 декабря местное издание Kompas. По данным центра вулканологии и снижения геологической опасности (PVMBG), извержение произошло 3 декабря в 14:54 по западно-индонезийскому...
3 декабря 2023
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла и пара
Вулкан Попокатепетль, который находится на расстоянии 60 километров от Мехико, выбросил столб пепла и пара. Об этом 18 ноября сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий на сайте. В расположенных неподалёку от вулкана районах объявили жёлтый уровень опасности. Туристам...
19 ноября 2023
На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевской
Извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевской — завершилось в Камчатском крае. Об этом 15 ноября сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своём Telegram-канале. «Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября...
15 ноября 2023
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Очередное извержение самого высокого в Европе вулкана Этна произошло на Сицилии. Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV). Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, высота фонтана лавы примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря. Отмечается, что...
13 ноября 2023
В Исландии объявили режим ЧС из-за угрозы извержения вулкана
Власти Исландии объявили режим чрезвычайное ситуации в связи с угрозой извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Sky News. Отмечается, что власти распорядились эвакуировать жителей города Гриндавик на юго-западе страны, где прошла серия землетрясений, которые...
11 ноября 2023
На Камчатке перекрыли дорогу из-за схода селя от вулкана Ключевской
Движение транспорта по автодороге регионального значения Мильково — Ключи — Усть-Камчатск в Камчатском крае временно перекрыли из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевской. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба краевого правительства. «В связи с извержением вулканов Ключевской и Безымянный...
1 ноября 2023
Учёные ожидают мощного извержения Ключевского вулкана на Камчатке
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана. О предполагаемом событии сообщили в Telegram-канале ведомства. По прогнозам учёных, извержения стоит ожидать в ближайшее время. В рядом расположенных населённых пунктах мощность пеплопада может...
27 октября 2023
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 км
Камчатский вулкан Безымянный произвёл выброс пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря, после чего ему присвоили красный код опасности для полётов авиации. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. «По данным Камчатской группы реагирования на вулканические...
18 октября 2023
На Камчатке отменили занятия в школах двух посёлков из-за пеплопада
Занятия в школах отменили из-за пеплопада в посёлках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района. Об этом 17 октября сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы (ЕГС) РАН в своём Telegram-канале. Уточняется, что посёлок Ключи накрыло пеплопадом от выбросов Ключевского вулкана. Жителей...
17 октября 2023
На Камчатке учёные зафиксировали активизацию вулкана Ключевской
Активизация извержения вулкана Ключевской зафиксирована специалистами-вулканологами на Камчатке. Об этом 20 сентября сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. «Извержение вулкана Ключевской продолжается. Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб...
20 сентября 2023