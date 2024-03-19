Десять лет дома. Россия отметила годовщину воссоединения с Крымом
В понедельник, 18 марта, исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году российский лидер Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав страны.
В честь юбилея «Крымской весны» по всей России прошли праздничные акции.
На самом полуострове этот день был отмечен рядом экологических, спортивных и культурных мероприятий. Отряды МЧС поднялись на горные вершины и подняли там флаги России и Крыма.
В понедельник стартовала международная акция «Лес Победы», в рамках которой планируется посадить 27 миллионов деревьев — в память о каждом человеке, погибшем во время Великой Отечественной войны.
Кроме того, в Севастополе открылась выставка, приуроченная к юбилею воссоединения. Экспозиции также появятся и в других российских регионах.
В некоторых регионах России также прошли фестивали под названием «Крымская весна», с лекциями, мастер-классами, выставками и концертами.
Самым массовым стал фестиваль в Москве. На Красной площади прошел большой концерт, где выступили звезды российской эстрады.