В понедельник, 18 марта, исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году российский лидер Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав страны.

Артем Геодакян/ТАСС Шествие «Крым — Севастополь — Россия навсегда» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Артем Геодакян/ТАСС Шествие «Крым – Севастополь – Россия навсегда» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Алексей Майшев/РИА Новости Шествие «Крым — Севастополь — Россия навсегда» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

В честь юбилея «Крымской весны» по всей России прошли праздничные акции.

На самом полуострове этот день был отмечен рядом экологических, спортивных и культурных мероприятий. Отряды МЧС поднялись на горные вершины и подняли там флаги России и Крыма.

Макс Ветров/РИА Новости Празднование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Симферополь, Россия

Сергей Мальгавко/ТАСС Евпатория. Крым

Сергей Мальгавко/ТАСС Симферополь накануне 10-летия воссоединения Крыма с Россией

В понедельник стартовала международная акция «Лес Победы», в рамках которой планируется посадить 27 миллионов деревьев — в память о каждом человеке, погибшем во время Великой Отечественной войны.

Макс Ветров/РИА Новости Посадка деревьев в поддержку акции «Лес Победы». Симферополь

Кроме того, в Севастополе открылась выставка, приуроченная к юбилею воссоединения. Экспозиции также появятся и в других российских регионах.

В некоторых регионах России также прошли фестивали под названием «Крымская весна», с лекциями, мастер-классами, выставками и концертами.

Егор Алеев/ТАСС Флешмоб в Казани к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

Молодая Гвардия/ТАСС Флешмоб в Казани к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

Самым массовым стал фестиваль в Москве. На Красной площади прошел большой концерт, где выступили звезды российской эстрады.

Михаил Терещенко/ТАСС Митинг-концерт на Красной площади к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Москва