В понедельник, 18 марта, в Московском академическом театре сатиры проходит прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом.

Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

За два часа до начала церемонии у театра выстроилась большая очередь. Приехал катафалк, привезли венки. Венок прислал и президент России Владимир Путин.

Гроб установили на сцене Театра сатиры. На экране транслировались кадры из спектаклей, выступлений и интервью Ширвиндта.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Телефедущие Михаил Ширвиндт и Иван Ургант

Известия/Андрей Эрштрем

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст

Проститься с ним пришли артисты Владимир Винокур, Игорь Золотовицкий, Амаяк Акопян, Константин Райкин, Юрий Назаров, Валерий Баринов, Игорь Костолевский, художник Никас Сафронов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

После кремации Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, решение о дате похорон примут родственники.

Известия/Андрей Эрштрем Геннадий Хазанов

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Филипп Киркоров

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Художественный руководитель Театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков

РИА Новости/Илья Питалев

Известия/Андрей Эрштрем

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Работал в Театре им. Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной.

С 1970 года состоял в труппе Театра сатиры, который в качестве художественного руководителя возглавил в 2000 году. В 2021 году стал президентом театра.

Ширвиндт много снимался в кино, ставил спектакли, работал на телевидении.

Снимался в фильмах «Приходите завтра…» (1962), «Майор «Вихрь» (1967), «Ещё раз про любовь» (1968), «Старики-разбойники» (1971), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «12 стульев» (1976), «Небесные ласточки» (1976), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Отпуск за свой счёт» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Забытая мелодия для флейты» (1987), «Бабник» (1990), «Ирония судьбы. Продолжение» (2007), «Пёстрые сумерки» (2009) и других.